Paris Saint-Germain kan slå till i januari efter de två korsbandsskadorna.

Luis Díaz och Estêvão ska finnas på klubbens lista.

Båda skulle dock bli dyra.

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PSG har drabbats hårt. Både Désiré Doué och Khvicha Kvaratschelia har skadat korsbandet och förväntas missa resten av säsongen.

Nu överväger klubben att agera i vinter. Enligt spanska AS finns Bayern Münchens Luis Díaz och Chelseas Estêvão på PSG:s lista. Även Benficas Gianluca Prestianni och Real Betis Abde Ezzalzouli nämns som alternativ.

Några konkreta steg ska ännu inte ha tagits. Díaz är en av Bayerns viktigaste offensiva spelare och gjorde fyra mål på de sex första Bundesliga-omgångarna innan en skada stoppade honom. Estêvão ses som ett av Europas största löften, men har ännu inte slagit sig in i Chelseas startelva.

Tränaren Luis Enrique har tidigare varit tydlig med att PSG inte tänker värva bara för att ersätta skadade spelare.

– Vi är alltid öppna för alla möjligheter på transfermarknaden, men det kommer inte att ske på grund av en skadad spelare, sa han efter matchen mot Nice.