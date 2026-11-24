Manchester United följer Ivan Toneys situation, enligt uppgifter.

Den engelske anfallaren vill lämna Al-Ahli redan i januari.

Han kan bli en billig lösning för Pochettino.

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Ivan Toney gjorde succé i Brentford innan han flyttade till saudiska Al-Ahli sommaren 2024. Nu vill 30-åringen tillbaka till Premier League.

Enligt Talksport är flera klubbar intresserade, och Manchester United ska ha bett om att hållas uppdaterat om hans situation. Toneys representanter jobbar för att få till en flytt redan i januarifönstret.

Toney kan passa United väl. Laget saknar anfallsstyrka, inte minst under Benjamin Seskos frånvaro, och en anfallare har pekats ut som en av klubbens prioriteringar i vinter. Han kan dessutom bli ett billigt alternativ. I går kom uppgifter om att Pochettino får en begränsad budget i januari, långt under 50 miljoner pund.