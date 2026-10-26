Bakslag för Frick – missar mötet med AIK

Elfsborg blir utan Per Frick mot AIK i morgon.

Anfallaren är skadad igen, rapporterar Borås Tidning.

– Han har en liten, liten känning, säger Björn Hamberg.

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Per Frick hade nyss kommit tillbaka i Elfsborg matchtrupp, men nu har han fått ett nytt bakslag. Enligt Borås Tidning var den 34-årige anfallaren inte med på måndagens träning och missar tisdagens match mot AIK.

– Han har en liten, liten känning som vi såklart vill dubbelkolla. Han är inte med i matchtruppen nu, och vi hoppas veta mer senare i veckan, säger tränaren Björn Hamberg till tidningen.

Frick har haft skadeproblem under stora delar av året och har inte spelat mer än några minuter