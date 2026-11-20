STOCKHOLM. Djurgårdens interimtränare Agon Mehmeti har satsat på mer fart och färre pauser sedan han tog över.

Inför söndagens match mot Sirius har det också pratats om en eventuell läggmatch från Djurgårdens sida.

– Vi är professionella och går ut för att vinna, säger Mehmeti.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

För tio dagar sedan, 10 november, fick Jani Honkavaara sparken från Djurgården, tillsammans med assisterande tränarna Christer Mattiasson och Hugo Berggren. De två sista allsvenska matcherna leds i stället av Agon Mehmeti och Abel Lorincz, med stöd av P19-tränaren Hannes Grönblad.

Under de två veckor som gått har spelarna framför allt pratat om en sak, nämligen farten. Det är också precis vad ledarstaben har varit ute efter.

– Att försöka göra det så kort som möjligt på träningarna, ha lite mer intensitet, lite fart och låta dem tävla lite i träning, så att det blir mindre pauser överlag och pulsen går upp. Så vi har fått det vi har velat, och det har varit jättebra, säger Mehmeti efter Djurgårdens fredagsträning på Kristinebergs IP.