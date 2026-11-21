Storklubbar visar intresse för Kevin Filling.

Enligt Expressen är storklubbar på plats.

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Intresset för AIK:s Kevin Filling är stort, enligt Expressen.

Tidningen uppger att flera klubbar kommer att vara på plats när AIK möter Degerfors under lördagen. Bland de intresserade klubbarna ska det finnas lag från både Bundesliga och Serie A.

17-årige Filling, som nyligen gjort comeback efter en skadeperiod, förlängde sitt kontrakt med AIK i september. Det nuvarande avtalet sträcker sig till augusti 2029, men en flytt redan i vinter kan trots det bli aktuell, enligt Expressen.

Något konkret bud har dock ännu inte presenterats för AIK. I lördagens match mot Degerfors får Filling inleda på bänken.

Totalt har talangen noterats för sex mål och fyra assist på 32 matcher.