Fran Alonso har lett Rosengård sedan september.

I dag avgörs deras framtid i dammallsvenskan och tränaren kommer inte vara på plats.

Nu uppges han även få sparken.

Foto: Bildbyrån

Efter att Joel Kjetselberg fick sparken i september presenterade FC Rosengård Fran Alonso som ny huvudtränare. Men när Malmölaget i dag spelar en avgörande kvalmatch mot Kif Örebro får man klara sig utan spanjoren vid sidlinjen. Det rapporterade Fotbollskanalen först om.

”Fran Alonso är sjuk och med anledning av det kan han inte leda laget”, skriver klubben på sin hemsida.

Efter förlusten i det första kvalmötet fick Alonso inte följa med spelarbussen tillbaka till Malmö.

– Det stämmer. Det jag fått till mig är att han var sjuk, och att man gjorde så för att inte påverka övriga inblandade, säger Rosengårds presschef Johan Cedervall till SVT Sport.

Enligt uppgifter till SVT Sport har den rutinerade tränaren fått sparken. Klubben uppges dessutom redan ha börjat undersöka möjligheterna att hitta en ersättare.

När Cedervall får frågan om Alonso har fått lämna sitt uppdrag nekar han till uppgifterna.

– Det kan jag dementera. Han har inte fått det, säger han till SVT Sport.

I stället blir det assisterande tränaren Robin Lindroos som får leda Rosengård i dagens säsongsavslutning mot Kif Örebro. Avspark är klockan 15.00.

SVT Sport söker Fran Alonso och FC Rosengårds fotbollschef Caroline Seger för en kommentar.