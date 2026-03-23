Bardghji följer inte allsvenskan: ”Ska vara ärlig”

Roony Bardghji är fostrad i Malmö FF.

Men han håller inte så mycket koll på den svenska fotbollen.

– Jag är inte rätt person att fråga, säger Barcelona-talangen till Expressen.

Roony Bardghji lämnade Malmö FF för FC Köpenhamn vid tidig ålder. Trots att han är född och uppvuxen i Malmö följer han inte allsvenskan.

– Jag har varit på Malmö stadion när jag var liten. Men inte på TV, nej, säger Bardghji till Expressen.

Bardghji, som huserar i Barcelona, hade svårt att tippa en guldkandidat till årets säsong.

– Jag är inte rätt person att fråga, om jag ska vara ärlig. Jag följer det inte så mycket. Men jag är ju Malmökille, så för mig är det hundra procent Malmö om jag ska välja.

Roony Bardghji anslöt till Barcelona i fjol och sitter på ett kontrakt till 2029.