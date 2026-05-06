Bekräftar: Beširović tränar för fullt

Nu kommer ett glädjebesked för AIK-supportarna.

Dino Beširović är tillbaka i full tärning.

Det meddelar klubben på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån.

Dino Beširović skadade sig i samband med AIK:s hemmamöte mot Kalmar FF i omgång fyra. Bosniern tvingades byta och därefter har han inte varit uttagningsbar för José Riverio.

Nu ser det däremot ljusare ut.

AIK meddelar på sin hemsida att Beširović tränar för fullt med laget igen. Därmed talar mycket för att mittfältaren finns med i den svartgula truppen som ställa mot Djurgården på söndag.

I samma skaderapport förkunnas det att Lukas Bergquist, Adrian Helm, Fredrik Nissen och Eskil Edh fortfarande jobbar med sin rehab till följd av diverse skador.