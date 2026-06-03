Algeriets drömmål sänkte Nederländerna: ”Oroande”

Nederländerna och Algeriet spelade träningsmatch inför VM.

Nederländerna förlorade VM-genrepet och nu väcks oro.

”Riktigt oroande att vi inte lyckas göra mål på alla chanser.” skriver Telegraaf.

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Nederländerna och Algeriet spelade VM-genrep under onsdagen. Lagen ställdes på prov inför mästerskapet och där ställs Sverige mot Nederländerna i grupp F.

Men det gick inte som planerat för Sveriges motstånd.

Första halvlek slutade mållås trots att Nederländerna hade en del chanser att ta ledningen. Med fyra minuter av ordinarie tid kunde Anis Moussa få till ett drömskott som gick in i mål. Det blev matchens enda mål.

”Riktigt oroande att vi inte lyckas göra mål på alla chanser. Det finns arbete att göra för Koeman och hans spelare”, skrev nederländska Telegraaf i sin liverapportering.

Segrarna Algeriet ställs mot Argentina, Jordanien och Österrike i grupp J.