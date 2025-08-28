Bekräftar FD:s tidigare uppgifter – stannar vid Vasic-affären

FotbollDirekt rapporterade redan i samband med att Nikola Vasic blev klar att det inte blir någon mer forwardsvärvning – även om Jusef Erabi säljs.

Mikael Hjelmberg bekräftar nu den bilden.

– Om Erabi lämnar kommer vi inte ta in någon mer forward, säger sportchefen till Sportbladet.

Hammarby ser ut att sälja Jusef Erabi, detta då finns intresse från såväl belgiska Genk som engelska klassikerklubben Millwall.

Nyligen kunde FotbollDirekt avslöja att Hammarby inte kommer plocka in någon mer anfallare efter Nikola Vasic – detta även om Jusef Erabi säljs.

Nu ser det alltså ut att bli verklighet – och Hjelmberg bekräftar för Sportbladet att någon ersättare inte kommer värvas in vid försäljning av Erabi.

