Bekräftat: Bergvall från start för Spurs

Lucas Bergvall startar för Tottenham i klubbens jakt på överlevnad.

Melker Ellborg inleder däremot på bänken för Sunderland.

Foto: Bildbyrån

Tottenhams nya tränare Robert De Zerbi har lovordat sin svenska mittfältare inför mötet med Sunderland. Det kommer därför kanske one som en förvåning att italienaren väljer att starta Lucas Bergvall i sin första match.

Det innebär att Bergvall gör sin första start för Spurs sedan den 7 januari, då laget förlorade borta mot Bournemouth. Totalt ar svensken startat tio matcher för Spurs den här säsongen.

Sunderlands svenska målvakt Melker Ellborg får däremot finna sig i att sitta på bänken. 22-åringen har spelat de fyra senaste matcherna för ”The Black Cats” men får nu ställa sig åt sidan när den tilltänkta förstekeepern Robin Roefs är tillbaka.

Tottenham befinner sig just nu under nedflyttningsstrecket i Premier League. En seger för Spurs skulle innebära en dos andrum för Roberto De Zerbis manskap.

Matchen har avspark klockan 15:00.