Gyökeres startar när Arsenal jagar viktiga poäng i toppen

I dag har Arsenal chans att rycka i toppen av Premier League.

Då får svenske Viktor Gyökeres chansen från start mot Fulham.

Matchen har avspark klockan 18.30.

Med fyra matcher kvar att spela av Premier League leder Arsenal serien med tre poäng ner till Manchester City, som har en match mindre spelad.

I dag har man möjligheten att utöka avståndet till sex poäng i det fall att man vinner hemmamötet med Fulham.

Inför matchen står det klart att Arsenal-tränaren Mikel Arteta har gjort fyra förändringar i sin startelva jämfört med den som tog sig an Atlético Madrid i semifinalen av Champions League tidigare i veckan.

In från start kommer bland annat Bukayo Saka och Riccardo Calafiori medan Piero Hincapie och Noni Madueke får inleda på bänken. På topp startar Viktor Gyökeres, precis som mot ”Atleti”.

Startelvor:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Zubimendi, Lewis-Kelly – Saka, Gyökeres, Trossard.

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson – Reed, Lukic – Wilson, Smith Rowe, Chukwueze – Jimenez