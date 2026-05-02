Samuel Adindu: ”Jag tackar Gud för målet”

Samuel Adindu har gjort sitt första allsvenska mål för IK Sirius.

Detta då han avgjorde matchen mot Kalmar FF på stopptid.

– Jag tackar Gud för målet, sade nigerianen till TV4 efter matchen.

Under lördagen tog IK Sirius mot Kalmar FF i den sjätte allsvenska omgången.

På Studenternas IP i Uppsala skulle smålänningarna ta ledningen när matchen var 38 minuter gammal, genom Charlie Rosenqvist som gjorde sitt fjärde allsvenska mål. Därefter utökade Rony Jansson bortalagets ledning, vilken stod sig fram till den 64:e minuten.

Då slog Victor Svensson till med ett reduceringsmål innan Isak Bjerkebo placerade in kvitteringen från straffpunkten drygt tio minuter senare.

Innan matchen var över hade Samuel Odera Adindu, 19, fullbordat vändningen med ett mål i den 91:a minuten. Detta efter att ha äntrat planen tre minuter tidigare.

– Jag tackar Gud för målet. När jag kommer in i slutet är min mentalitet att göra det avgörande målet för mitt lag, säger Adindu i TV4:s sändning.

– Det är det jag jobbar hårt för och det är alltid min inställning, fortsätter han.

Kring målet, som han gjorde framför Sirius-klacken, säger 19-åringen:

– Det känns bra att få göra det vinnande målet för dem och jag är väldigt glad, avslutar han.