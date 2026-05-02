Sirius vände tvåmålsunderläge till seger mot KFF

Man låg under med två mål i paus.

45 minuter senare hade IK Sirius gjort tre mål mot Kalmar.

Således vann man sin femte match för året.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen tog IK Sirius mot Kalmar FF i den sjätte allsvenska omgången.

På Studenternas IP i Uppsala skulle det blåsvarta hemmalaget inleda bäst och skapa ett gäng lägen mot KFF:s Jakob Kindberg – som lyckades hålla tätt.

I stället skulle smålänningarna ta ledningen när matchen var 38 minuter gammal. Ännu en gång var det 18-årige Charlie Rosenqvist som gjorde mål, genom att skarva in Sagoe Jr:s inlägg med pannan. Det innebar att anfallstalangen nu har gjort fyra allsvenska mål.

Sju minuter senare stod ytterbacken Rony Jansson för ett fint avslut invid den bortre stolpen efter passning av Sagoe vilket innebar att KFF ledde matchen med två mål i paus. Precis så löd siffrorna i Sirius bortamatch mot BK Häcken i måndags.

I den andra akten skulle hemmalaget visa att man ställt om huvudena och ”var mer påkopplade”. I den 64:e minuten sprang sig Victor Svensson till ett fint läge och placerade in reduceringsmålet. Drygt tio minuter senare hade Charlie Rosenqvist gjort ner Victor Ekström varpå Isak Bjerkebo kyligt placerade in 2-2 från straffpunkten.

Kort efter Sirius kvitteringsmål fick Sagoe Jr en jättechans att återta ledningen men missade bollen från nära håll. Därefter dröjde det en knapp minut innan Bjerkebo serverades ett fint läge från Robbie Ure men prickade ribban.

På tilläggstid hade inbytte Samuel Adindu tagit sig till en fin position och blev serverad ett ypperligt läge av en annan inhoppare, Joakim Persson. Avslutet från den 19-årige yttern var det inget fel på och innebar att Sirius hade vänt ett tvåmålsunderläge till seger hemma mot Kalmar. Detta efter att Victor Ekström räddat ett avslut från bortalaget på mållinjen i matchens sista minut.



