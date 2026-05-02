Tuff comeback för Johansson – stod för stor tavla mot Bristol

Viktor Johansson var åter tillbaka mellan stolparna för Stoke.

Däremot blev inte comebacken som han tänkt sig.

Redan i den första minuten gav han bort ett av Bristol Citys två mål.

Foto: Alamy

Så sent som i går meddelade Stoke City att man hade kommit överens om en kontraktsförlängning med svenske Viktor Johansson – fram till 2030.

I dag var han tillbaka mellan stolparna i The Championship för första gången sedan december, då han drog på sig en axelskada som innebar operation.

Matchen borta mot Bristol City i den sista omgången av den engelska andraligan skulle dock inte bli som svensken ville.

Redan i den första minuten gav han bort bollen i ett farligt läge som Delano Burgzog senare kunde göra 1-0 på.

”Johansson gör ett stort misstag på en rensning och rullar bollen till Burgzorg som ställs ensam mot målvakten. Han behåller lugnet och placerar bollen i nät för att ge City en mycket, mycket tidig ledning”, skrev Bristol Live om ledningsmålet.

I slutet av den andra halvleken utökade Bristol sin ledning till 2-0 vilket också blev slutresultatet. I tabellen slutade Bristol på en tolfteplats medan Stoke placerar sig som seriens 17:e bästa lag.