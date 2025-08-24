Berg Johnsen: ”Är bara att be om ursäkt till Malmö-fansen”

Lasse Berg Johnsen hade chansen att bli hjälte.

Men norrmannen fick se sin straff räddad av Elis Bishesari.

– Jag ska sätta min straff, så det är bara att be om ursäkt till Malmö-fansen, säger han till HBO Max efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Kvällens klassikermöte på Eleda Stadion blev dramatiskt.

Malmö FF växlade upp i mitten av den andra halvleken och från ungefär den 65 minuten så pressade man tillbaka IFK Göteborg rejält.

Hemmalaget skapade flera chanser och i den 81:a minuten tilldömdes man en straff.

Lasse Berg Johnsen tog hand om straffen, men precis som i vårmötet med IFK Göteborg fick han se sin elvametersspark räddad av Elis Bishesari.

– Det är slöseri med ett poäng, det ska vara tre. Jag ska sätta min straff, så det är bara att be om ursäkt till Malmö-fansen. Straffen ska vara mål. Det var jävligt surt, men så är det, säger han till HBO Max efter matchen.

Malmö har nu tio poäng upp till serieledande Mjällby AIF, som också spelat en match mindre.