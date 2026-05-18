Bergstrand och Lagerlöf hyllades på 3Arena

STOCKHOLM. De vann SM-guld och tog Djurgården till dubbla Europagruppspel.

Under måndagskvällen hyllades tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf på 3Arena.

Efter derbyförlusten i oktober 2024 sparkades Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf som tränare i Djurgården.

Duon är fortsatt arbetslösa och har heller aldrig tackats av för succén i Djurgården – förrän nu.

För under måndagskvällen i hemmamötet med Sirius hyllades duon stort – och konstigt är väl heller inte det.

Under debutåret i Dif 2019 vann de SM-guld, klubbens första på 14 år. 2022 och 2024 kvalade de in till Conference Leagues gruppspel – vilket 2022 var första gången i Djurgårdens historia som de tog sig förbi kvalspelet.

”Kim & Tolles Järnkaminer” ekade på 3Arena i pausvilan där tränarduon gick ett ärevarv.

Sirius-klacken å sin sida sjöng ”Kim & Tolle håller på Sirius” då de ju kom till Dif från just Sirius efter att ha coachat Uppsalalaget i sex år (2012-2018).