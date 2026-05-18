Sirius vände och vann mot Djurgården

STOCKHOLM. Serieledande Sirius tog en blytung seger borta mot Djurgården under måndagskvällen.

I en målrik historia vann Uppsalalaget med 3-2.

Djurgården fick en smakstart inför storpublik när Mikael Anderson i första starten sedan skadan i slutet av mars nickade in 1-0 på hörna redan efter 12 minuter.

Serieledande Sirius skulle dock komma tillbaka – och det med besked.

Först spelade Melker Heier fram mittfältskollegan Marcus Lindberg till 1-1. Snyggt mål där Jacob Rinne inte hann ut i tid och efter det målet i 37:e minuten skulle Sirius också ta ledningen innan pausvilan.

Klappklapp-spel och inspel från vänster till Robbie Ure som från nära håll stötte in 2-1.

Fem minuter in i andra halvlek kvitterade Djurgården till 2-2 där assistkung Bo Hegland hittade in till Kristian Lien som tryckte in bollen i nät.

Men Sirius är inte serieledare för intet. Neo Jönsson slog vackert till blott sex minuter efter Liens mål – och så var det 3-2 Sirius.

Jönsson firade provokativt framför Dif-supportrarna vilket retade upp såväl hemmapublik som hemmaspelare.

Sirius vann matchen med 3-2 och leder allsvenskan med fem poäng före tvåan Hammarby.

Djurgården på femte plats har hela nio poäng upp till Sirius.