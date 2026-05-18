TRE PUNKTER: ”Dags att hålla tummarna nu, Kalle Karlsson”

STOCKHOLM. Sirius gjorde det igen. Efter att rättvist vunnit mot Hammarby och Malmö FF gjorde de samma sak nu mot Djurgården.

Bajens tränare Kalle Karlsson ville inte hålla några tummar inför matchen men han bör nog göra det framöver kring Sirius motståndare för att Uppsalalaget inte ska fortsätta rycka i allsvenska tabelltoppen.

Påtvingade rockaden påverkade Djurgården

Tio minuter före avspark tvingades Max Larsson kasta in handduken efter skada på uppvärmningen. Adam Ståhl kastades in i sista stund på vänsterbacken och även om kaptenen själv gillar att spela till vänster för att vika inåt med högern är det något annat än Larssons vänsterfot på vänsterkanten. Ståhl är en fantastisk fotbollsspelare på många sätt men jag tycker inte det blir samma offensiva tryck med honom till vänster som när han lirar till höger. Hoppas det inte är alltför allvarligt med Larsson som ju funkat kanon som Eintracht Frankfurt-flyktande Keita Kosugis ersättare.

Jönsson och Bjerkebo allsvenskans Robben/Ribery

Ja det finns säkert mer moderna liknelser, men så fruktade som firma Robben/Ribbery var i Bayern, så farliga och finurliga känns också Neo Jönsson och Isak Bjerkebo. Duon dribblar och leker fotboll på ett så elegant och effektivt sätt. Bjerkebo har tagits ut i omgångens lag av oss på FD hela fem gånger i säsongsinledningen och nu var det Jönsson som i stället tog strålkastarljuset med att stänka in det avgörande 3-2-målet i andra halvlek. Medan jag skriver detta kommer jag på att jag lika gärna kunnat köra på nutida Bayerns yttrar i Olise och Diaz, men Robben och Ribery känns ändå mäktigare på något sätt.

Nu måste Kalle Karlsson börja hålla tummar – Sirius rycker

”Nej jag håller inga tummar, de får spela sin match och så får vi se”. Hammarbys tränare Kalle Karlsson var tydlig när jag efter Bajens 4-1-kross mot Malmö FF under söndagen frågade om han skulle hålla tummarna för Djurgården i matchen mot Sirius för att Sirius vid seger skulle rycka i tabelltoppen. Seger för Sirius blev det och nu toppar Uppsalalaget allsvenskan med fem poäng. Nu måste Karlsson börja hålla tummar för Sirius motståndare – för de blåsvarta ser faktiskt snuskigt bra ut. De har redan besegrat Hammarby, MFF och nu Djurgården. Puh!