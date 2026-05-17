Besara efter Hahns ord: ”Kanske ska bli min agent”
STOCKHOLM. Warner Hahn tycker att Nahir Besara borde fått visa upp sig för Graham Potter i landslagssammanhang.
Men trots sitt hattrick mot Malmö FF håller kaptenen låg profil.
– Han kanske ska bli min agent… mitt enda fokus är på Hammarby, säger Besara i den mixade zonen.
Sedan Graham Potter dök upp på Hammarbys cuppremiär mot Brage i mitten av februari har det varit en evig följetång: Nahir Besaras vara eller icke vara i landslaget.
Han fick aldrig chansen av vare sig Janne Andersson eller Jon Dahl Tomasson – men berättade för FD hur Potter haft en förkärlek för den offensiva mittfältaren.
Men nej, Potter tog inte ut Besara vare sig till playoffet i mars eller nu i VM-truppen.
Besara svarade nu för ett hattrick mot Malmö FF i 4-1-segern där Hammarbys fjärde mål kom efter en assist från Besara.
Men även om den här superinsatsen hade kommit innan VM-uttagningen hade det inte spelat någon roll, menar Hammarbys lagkapten.
– Nej, jag hade inte kommit med ändå, säger han och fortsätter:
– Men det är ingen fara, mitt enda fokus är på Hammarby och inget annat.
Tog hårt på Besara: ”Jobbigaste förlusten i min karriär”
I den mixade zonen efter 4-1-segern sa Warner Hahn att Besara borde fått en chans av Potter att visa upp sig i landslagssammanhang. Det tar 35-åringen med ro.
– Warner ska kanske bli min agent, säger Besara och skrattar.
– Nej men det jag fokuserar på är på Hammarby, hur vi som klubb ska bli bättre och hur vi ska vinna matcher.
Besara var knäckt efter finalförlusten mot Mjällby i torsdags och valde nu mot MFF att inte fira sina mål då besvikelsen fortsatt är påtaglig.
– Den jobbigaste förlusten i min karriär tror jag, säger han nu.
– Men jag är stolt över att vinna här hemma. Vi visade stark mentalitet och med all respekt för Malmö borde vi gjort fler mål.
