Besara efter Hahns ord: ”Kanske ska bli min agent”

STOCKHOLM. Warner Hahn tycker att Nahir Besara borde fått visa upp sig för Graham Potter i landslagssammanhang.

Men trots sitt hattrick mot Malmö FF håller kaptenen låg profil.

– Han kanske ska bli min agent… mitt enda fokus är på Hammarby, säger Besara i den mixade zonen.

Sedan Graham Potter dök upp på Hammarbys cuppremiär mot Brage i mitten av februari har det varit en evig följetång: Nahir Besaras vara eller icke vara i landslaget.

Han fick aldrig chansen av vare sig Janne Andersson eller Jon Dahl Tomasson – men berättade för FD hur Potter haft en förkärlek för den offensiva mittfältaren.

Men nej, Potter tog inte ut Besara vare sig till playoffet i mars eller nu i VM-truppen.

Besara svarade nu för ett hattrick mot Malmö FF i 4-1-segern där Hammarbys fjärde mål kom efter en assist från Besara.

Men även om den här superinsatsen hade kommit innan VM-uttagningen hade det inte spelat någon roll, menar Hammarbys lagkapten.

– Nej, jag hade inte kommit med ändå, säger han och fortsätter:

– Men det är ingen fara, mitt enda fokus är på Hammarby och inget annat.

I den mixade zonen efter 4-1-segern sa Warner Hahn att Besara borde fått en chans av Potter att visa upp sig i landslagssammanhang. Det tar 35-åringen med ro.

– Warner ska kanske bli min agent, säger Besara och skrattar.

– Nej men det jag fokuserar på är på Hammarby, hur vi som klubb ska bli bättre och hur vi ska vinna matcher.

Besara var knäckt efter finalförlusten mot Mjällby i torsdags och valde nu mot MFF att inte fira sina mål då besvikelsen fortsatt är påtaglig.

– Den jobbigaste förlusten i min karriär tror jag, säger han nu.

– Men jag är stolt över att vinna här hemma. Vi visade stark mentalitet och med all respekt för Malmö borde vi gjort fler mål.