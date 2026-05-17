Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Besara efter Hahns ord: ”Kanske ska bli min agent”

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

STOCKHOLM. Warner Hahn tycker att Nahir Besara borde fått visa upp sig för Graham Potter i landslagssammanhang.
Men trots sitt hattrick mot Malmö FF håller kaptenen låg profil.
– Han kanske ska bli min agent… mitt enda fokus är på Hammarby, säger Besara i den mixade zonen.

Foto: Bildbyrån

Sedan Graham Potter dök upp på Hammarbys cuppremiär mot Brage i mitten av februari har det varit en evig följetång: Nahir Besaras vara eller icke vara i landslaget.

Han fick aldrig chansen av vare sig Janne Andersson eller Jon Dahl Tomasson – men berättade för FD hur Potter haft en förkärlek för den offensiva mittfältaren.

Men nej, Potter tog inte ut Besara vare sig till playoffet i mars eller nu i VM-truppen.

Besara svarade nu för ett hattrick mot Malmö FF i 4-1-segern där Hammarbys fjärde mål kom efter en assist från Besara.

Men även om den här superinsatsen hade kommit innan VM-uttagningen hade det inte spelat någon roll, menar Hammarbys lagkapten.

– Nej, jag hade inte kommit med ändå, säger han och fortsätter:
– Men det är ingen fara, mitt enda fokus är på Hammarby och inget annat.

Tog hårt på Besara: ”Jobbigaste förlusten i min karriär”

I den mixade zonen efter 4-1-segern sa Warner Hahn att Besara borde fått en chans av Potter att visa upp sig i landslagssammanhang. Det tar 35-åringen med ro.

– Warner ska kanske bli min agent, säger Besara och skrattar.
– Nej men det jag fokuserar på är på Hammarby, hur vi som klubb ska bli bättre och hur vi ska vinna matcher.

Besara var knäckt efter finalförlusten mot Mjällby i torsdags och valde nu mot MFF att inte fira sina mål då besvikelsen fortsatt är påtaglig.

– Den jobbigaste förlusten i min karriär tror jag, säger han nu.
– Men jag är stolt över att vinna här hemma. Vi visade stark mentalitet och med all respekt för Malmö borde vi gjort fler mål.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt