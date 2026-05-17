JUST NU: Csongvai räddade poäng för AIK – Cissé utburen på bår

Då skulle Aron Csongvai rädda poäng genom en läcker frispark.

I slutet av matchen tvingades Ibrahim Cissé bäras ut på bår.

Under söndagen ställdes nykomlingen Västerås SK mot AIK, där båda lagen hade spelat in åtta poäng inför dagens match.

Med resultatet 1-1, där Ibrahim Cissé gjort självmål och Aron Csongvai prickat rätt med en snygg frispark, åkte bortalaget på en stor smäll.

Detta då Ibrahim Cissé blev liggande på konstgräset efter att ha petat ut en boll till hörna för VSK. Efter en stunds konsultation av medicinsk personal blev mittbacken utburen på bår.

– Benet vek sig och det såg inte skönt ut. Han gjorde ett försök att ställa sig upp, men satte sig ner igen, sade expertkommentator Vicki Blommé i TV4:s sändning.

I och med att AIK redan hade genomfört samtliga fem byten tvingades José Riveiros lag spela färdigt matchen med tio man.

Matchen slutade till sist med delad pott trots stort övertag från hemmalaget under slutskedet av matchen.