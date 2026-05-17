Sagoe Jr: ”Vi är inte alls oroliga”

STOCKHOLM. Kalmar FF åkte på en tung bortaförlust mot BP.

Trots det ser Arsenal-lånet Charles Sagoe Jr positiva aspekter i spelet.

– Jag tycker att vår prestation var bra men vi behöver bara vara kliniska i de matchavgörande momenten, säger 21-åringen till FotbollDirekt.

Kalmar FF lyckades inte ta sin andra raka seger när Brommapojkarna stod för motståndet på Grimsta IP i Stockholm. BP-talangen Sion Oppong blev matchhjälte med matchens enda mål.

Trots en förlust skapade KFF flera chanser där lånet från Arsenal, Charles Sagoe Jr, var förgrundsfigur. Engelsmannen hotade hemmalagets försvar hela tiden – men det räckte inte hela vägen.

– Det är en tuff förlust att ta, speciellt på bortaplan. Vi är mest tacksamma för alla fans som har rest hit och för deras support. Det var inte det resultatet vi ville ha men det kommer fler matcher där vi kan studsa tillbaka. Vi behöver lägga det bakom oss och bara fortsätta, säger Sagoe Jr till FotbollDirekt efter förlusten.

Vad säger du om din egen insats?

– Jag försöker skapa chanser åt laget, tyvärr blev det mål inget sett till chanserna men jag får ta en titt i spegeln och gå igenom videoklipp efteråt och gå vidare därifrån.

Är det frustrerande att du skapar så pass mycket, men inte gör mål?

– Ja, det är klart. I slutet av dagen handlar fotboll om att göra mål. Hur bra spelet än må vara handlar det om att sätta bollen i mål för att vinna matcher. Tyvärr kunde vi inte göra det idag. Samtidigt tycker jag att det positiva vi ska ta med är att vi skapar chanser, vi hittar lägen att göra mål och sedan handlar det om att vara klinisk i den sista tredjedelen.

KFF ligger på en 13:e plats efter åtta spelade matcher där de har skrapat ihop sju poäng. Samtidigt är Sagoe Jr inte rädd för att förlusten mot BP ska påverka.

– Nej, vi är inte alls oroliga. Jag tycker att vår prestation var bra men vi behöver bara vara kliniska i de matchavgörande momenten. Det kommer att ta oss i rätt riktning.

Bekväm med det svenska konstgräset

Sagoe Jr kommer från den engelska fotbollen där matcherna till stor del spelas på naturgräs. Det är inte lika vanligt i allsvenskan och matchen mot BP spelades på konstgräs. Trots ett annat underlag är Sagoe Jr van vid det.

– Jag är van vid det. Jag har spelat mycket på det som liten. Nu är det lite annorlunda men, nej, inga direkta problem med underlaget.

Skulle du säga att det till och med passar din spelstil?

– Ja, det skulle jag säga. Underlaget kan vara viktigt i delar av matchen och det passar mig i vissa aspekter samtidigt som jag kan behöva spela annorlunda då det snabbt blir torrt på grund av vädret.

Sagoe Jr låneavtal med Kalmar FF sträcker sig över säsongen. Den här säsongen noteras forwarden för ett mål och fyra assist i allsvenskan.