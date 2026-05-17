Häcken fortsatt obesegrade – besegrade Mjällby borta

BK Häcken har fortsatt inte förlorat en match i allsvenskan.

I dag besegrade man cupvinnarna Mjällby AIF med uddamålet.

Detta efter att Axel Norén dragit på sig ett rött kort och Elliot Stroud bytts ut med skada.

Foto: Bildbyrån

För tre dagar sedan ställdes Mjällby AIF mot Hammarby i finalen av svenska cupen. Där slutade matchen med en 2-1-seger för Blekinge-laget vilket innebar att laget från Listerlandet säkrade sin första cuptitel någonsin.

I dag, söndag, väntade en ny match för Karl Marius Aksums lag som tog emot BK Häcken på Strandvallen. Där skulle Axel Norén dra på sig ett rött kort strax före paus – innan oturen än en gång var framme för Blekinge-klubben.

När matchuret visade 59 minuter skulle stjärnan Elliot Stroud bryta en passning som var avsedd för Amor Layouni. Då stannade Stroud plötsligt upp, tog sig mot ljumsken och tvingades senare till byte.

En kvart efter det skulle matchens enda mål falla. Detta efter att Jeremy Agbonifo spelat fram Julius Lindberg till ett öppet mål, vilket innebar seger trots en Mjällby-nick i ribban i slutminuterna.

BK Häcken har nu tagit fyra segrar och fyra kryss och står på 16 poäng efter åtta omgångar. Mjällby har i sin tur tagit 13 poäng.

