Klart: Rasmus Højlund lämnar Manchester United

Det har varit nära att bli verklighet under en lång tid.

Nu står det klart att Rasmus Højlund lämnar Manchester United på permanent basis.

Detta då han köps loss av Napoli, som säkrade en CL-plats under söndagen.

Sedan sommaren 2025 har Rasmus Højlund varit utlånad från Manchester United till Napoli. Under årets Serie A-säsong har dansken gjort totalt elva mål på 32 matcher.

Enligt tidigare rapporter har anfallarens låneavtal, som sägs innehålla en köpoption på cirka 44 miljoner euro, sagts bli obligatorisk i det fall att Napoli kvalificerar sig för nästa säsongs Champions League.

Nu har man gjort det.

Efter Neapel-klubbens 3-0-seger mot Oscar Hiljemarks Pisa under söndagen står det klart att man kommer att delta i nästa års upplaga av Champions League.

Således blir Højlund en permanent spelare i det ljusblå laget, och lämnar Manchester United.

”Att säga hej då till Manchester United känns också känslosamt. Min barndomsdröm gick i uppfyllelse när jag fick spela på Old Trafford i en röd tröja”, skriver anfallaren i ett inlägg på Instagram.

Enligt uppgifter från Fabrizio Romano kommer ”The Red Devils” att tjäna 50 miljoner euro, eller 550 miljoner kronor, på försäljningen av dansken.