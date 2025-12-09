Besara om mörka tiden: ”Ville nästan sluta med fotbollen”

En av de största i Hammarbys historia.

Men det hade också kunnat sluta helt annorlunda för Nahir Besara.

För FotbollDirekt berättar han om tiden innan återkomsten till Bajen 2022.

– Det är den mörkaste i mitt fotbollsliv, det var nästan så att jag ville sluta med fotbollen då, säger 34-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Sommaren 2021 sprang jag och Nahir Besara på varandra på Södertälje fotbollsarena. Jag hade gjort en intervju, Besara var där privat.

Han hade nyss kommit hem från sitt äventyr i Hatta Club i Förenade Arabemiraten och var klubblös. I svart hoodie kom han fram och hälsade på mig, berättade att han höll i gång med ett division 4-lag hemma i Södertälje.

Därefter skrev han på för Örebro SK, som då kämpade för allsvensk överlevnad.

Men tiden i klubben som han gjorde sin tredje sejour blev inte alls så lyckad som tänkt och bara ett halvår senare bröts kontraktet.

– Den perioden är nog den mörkaste i mitt fotbollsliv. Det var nästan så att jag ville sluta med fotbollen då. Vi bröt kontraktet och hade det inte blivit Hammarby hade jag förmodligen tänkt att sluta. Det var sjuka saker som hände i ÖSK, en sak var att vi inte fick slå yttersidor, man var tvungen att passa med en viss fot… det är inte så att vi i Hammarby får göra exakt vad vi vill heller, men lite kreativ frihet tycker jag att man ska släppa till spelarna. Vi ska inte vara som robotar, säger Besara till FotbollDirekt.

Då när vi sågs sommaren 2021 och du höll i gång med en division 4-klubb, hade du redan då börjat tröttna på fotbollen?

– Nej, då hade jag kontakt med flera klubbar. Det var utomlands och allt möjligt. Jag hade kontakt med Martí Cifuentes som verkligen ville ha mig till Ålborg, men jag kände att Örebro var ett tryckt alternativ. Jag ville tillbaka och spela där. Jag hade saknat Örebro, det är en otroligt fin klubb som jag håller varmt om hjärtat, det är en klubb jag följer än i dag. Tyvärr gick det inte så bra och jag bröt kontraktet i januari – samma månad som Martí sajnade för Hammarby. Jag är i Bajen nu tack vare honom.

Fotnot: Besara återvände till Hammarby i februari 2022 och förlängde nyligen sitt kontrakt till 2027. Första sejouren i Bajen varade mellan 2013 och 2015.