Besara sågade Hahn efter insatsen: ”Bedrövlig”

Hammarby vann mot IFK Göteborg efter ett sent avgörande.

IFK Göteborg tog emot Hammarby under lördagen. Matchen var länge mållös men i den 94:e minuten kunde Victor Eriksson frälsa Hammarby när han fick in bollen i mål.

Trots segern var lagkapten Nahir Besara inte nöjd med allt.

Efter matchen sågade han sig egen lagkamrat, målvakten Warner Hahn för hans insatser.

– Jag tycker andra halvlek är bedrövlig. Jag sa till Warner (Hahn) att jag absolut inte är nöjd med att hans prestation med bollen. Han är fantastisk på att rädda bollar, men han är också fantastisk med fötterna. Det ska vi kunna utnyttja, säger Besara i TV4.

Nästa match för Hammarby är cupfinalen mot Mjällby.