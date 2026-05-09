Eriksson frälste Hammarby på stopptid

Hammarby vann med 0–1 efter att Victor Eriksson fick in bollen på stopptid.

IFK Göteborg tog emot Hammarby i allsvenskans sjunde omgång på gamla Ullevi under lördagen.

Första halvlek slutade mållös och ganska händelsefattig trots en del chanser. I andra halvlek hände lite mer.

Bland annat blev Nikola Vasic inbytt för Hammarby med dryga halvtimmen kvar att spela och han fick ett jätteläge men den bollen kunde Bishesari rädda. Andra halvlek var länge mållös efter bra målvaktsspel och försvarsspel från båda lagen.

Men i den 93:e minuten fick Hammarby en hörna tilldelad och då kunde Victor Eriksson sätta dit ett ledningsmål för Hammarby och blev matchhjälte.

– Jävligt skönt att kunna åka hem med tre poäng, säger Eriksson till TV4.

Det innebär att ”Blåvitt” ligger näst sist i tabellen samtidigt som Hammarby nu ligger tvåa, två poäng bakom ledande Sirius som spelar på måndag.

Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari – Eriksson, Yeboah, Bager, Jallow – Kruse, Erlingmark, Heintz – Borén, Bergmark Wiberg, Brantlind.

Hammarby: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Adjei, Besara – Madjed, Abraham, Lind.



