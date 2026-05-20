Bästa elvorna korade – Ishak och Nygren enda svenskarna

Forskningsgruppen CIES Football har utsett de bästa elvorna i 34 europeiska ligor.

Bland samtliga 374 spelare finns två svenskar.

Den ena vann nyligen Ekstraklasa med Lech Poznan – den andra skotska ligan med Celtic.

Majoriteten av de europeiska högstaligorna har eller är nära att avslutas.

I Spanien har FC Barcelona vunnit La Liga, i Italien har Inter lyft Scudetton, i Tyskland har Bayern München vunnit igen och i England säkrade Arsenal Premier League-titeln så sent som i går.

Med tanke på att säsongerna går mot sitt slut har Forskningsgruppen CIES Football korat de bästa elva spelarna i 34 av Europas högstaligor – baserat på statistik.

Den svenska fotbollen har skolat mängder med stjärnor som lever sitt proffsliv ute bland världseliten. Däremot återfinns endast två svenskar bland de 374 bästa spelarna på kontinenten, enligt CIES.

Den ena tar plats högst upp i den polska högstaligans bästa elva och heter Mikael Ishak. Den 33-årige anfallaren säkrade, så sent som förra helgen, sitt tredje ligaguld med Lech Poznan. Under årets säsong av Ekstraklasa stod Södertäljesonen för 16 mål och fem målgivande passningar, vilket just nu innebär att han ligger trea i skytteligan.

Den andra vann nyligen den skotska ligan med Celtic, heter Benjamin Nygren och har gjort 15 mål på 33 ligamatcher i år.

