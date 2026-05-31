Besaras hårda ord efter förlusten: ”Vi är veka”

Hammarby åkte på sin tredje raka förlust under söndagen.

Nu börjar flera frågor gällande Kalle Karlssons framtid ställas.

– Jag kommer backa min tränare alla dagar i veckan, säger Nahir Besara till TV4 efter matchen.

Hammarby ledde med 2–0 i paus efter tv vackra mål av Victor Lind. Den andra halvleken var knappt två minuter gammal innan BK Häcken reducerade på straff,

Därefter gjorde hemmalaget ytterligare två mål och vann matchen med 3–2. Hammarbys lagkapten Nahir Besara är kritisk till sitt lags prestation.

– Jag sa i omklädningsrummet att jag haft ledningen här förutom men ändå förlorat. Det gällde för oss att hålla oss kompakta. Vi har tillräckligt många möjligheter för att döda den här matchen. Men Häcken har ett skickligt, offensivt lag som straffar oss idag, säger han i TV4:s studio efter matchen.

Hammarbys tränare Kalle Karlsson var redan innan matchen ifrågasatt. Efter tappat på Hisingen fortsätter kritiken.

– Jag kommer backa min tränare alla dagar i veckan. Det är så det funkar. Vi gör en bra första halvlek. Sen faller vi ihop och jag tycker vi som spelare är ganska veka där, menar mittfältaren.

Bajens sportchef Mikael Hjelmberg fattar sig kort på frågan om Karlssons framtid.

– Vi ska ha en ordentlig utvärdering av våren. Där vill jag börja. Jag vill ha det först innan jag uttalar mig för mycket om framtid, säger han till TV4.