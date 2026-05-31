United-legendarens son kallas in till landslaget

Billy Gilmour missar VM för Skottland.

Då kallas Tyler Fletcher in i hans ställe.

Billy Gilmour drog på sig en knäskada i samband med Skottlands träningsmatch mot Curacao. Därmed missar Napoli-mittfältaren sommaren VM-slutspel i Nordamerika.

Nu meddelar det skotska förbundet att Tyler Fletcher kallas in istället. Efternamnet skvallrar om en känd fotbollsförälder. 19-åringen är nämligen son till Darren Fletcher, känd för sina många säsonger i Manchester United.

Precis som Darren representerar sonen Tyler Man United. Mittfältaren har spelat två Premier League-matcher för klubben den här säsongen.

Skottland möter Haiti, Marocko och Brasilien i sommaren VM. Slutspelet är nationens första sedan Frankrike 1998.

