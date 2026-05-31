Hammarby rasade ihop – Häcken hänger på i toppen

Hammarby ledde med 2–0 i paus på Hisingen.

I den andra halvleken tappade man allting.

BK Häcken vände och vann med 3–2.

Hammarby har två raka förluster i bagaget, senast i Stockholmsderbyt mot AIK. Under söndagen ställdes Kalle Karlssons mannar mot BK Häcken på bortaplan i det som är den sista omgången innan uppehållet.

Tillsammans med serieledarna Sirius är BK Häcken de enda obesegrade lagen i årets allsvenska så här långt. Göteborgslaget befinner sig på en fjärdeplats i tabellen inför mötet med Hammarby. Jens Gustafssons lag har lika många poäng som Bajen men en match mindre spelad.

Hemmalaget får klara sig utan avstängda Filip Helander. I hans ställe kommer Adam Lundqvist in. Även Abdoulaye Doumbia återvänder till Häckens startelva.

Hammarby gör en förändring från derbyt mot AIK. Hampus Skoglund återvänder efter avstängning och ersätter därmed Ibrahima Fofana.

Mäktig vändning av Häcken

I den nionde matchminuten gjorde bortalaget 1–0 efter ett vackert distansskott från Victor Lind. Innan halvleken var färdigspelad gjorde dansken sitt andra mål och utökade bortalagets ledning till 2–0.

Bara nån minut in i den andra halvleken tilldöms BK Häcken straff efter att Gustav Lindgren görs ner i straffområdet. Amor Layouni är säker när han reducerar till 2–1 från elva meter.

Hemmalaget skulle även kvittera i matchen. I matchminut 55 satte Silas Andersen 2–2 efter att ha avancerat in i straffområdet helt på egen hand

– Det här är precis varför Häcken kan få en stor summa för honom, säger Irma Zibanejad Helin i TV4:s sändning.

I den 79:e minuten fullbordade hemmalaget vädringen när Amor Layouni gjorde sitt andra mål i matchen.

Resultatet stod sig matchen ut och Hammarby åkte därmed på sin tredje raka nederlag. För andra matchen i rad så tappade man dessutom en ledning till förlust.

BK Häcken är allt jämnt obesegrade i allsvenskan och tar häng på Sirius i tabelltoppen.

Lagens startelvor

BK Häcken

Andreas Linde – Brice Wembangomo, Harry Hilvenius, Olle Samuelsson, Adam Lundqvist – Silas Andersen, Abdoulaye Doumbia – Amor Layouni, Mikkel Rygaard, Julius Lindberg – Gustav Lindgren

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Viktor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Markus Karlsson, Tesfaldet Tekie – Montader Madjed, Nahir Besara, Victor Lind – Paulos Abraham