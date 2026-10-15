Beskedet: Adrian Båge von Heijne har sagt upp sig

Hammarby meddelar en förändring.

Klubbens tekniska chef Adrian Båge von Heijne har sagt upp sig.

– Jag känner en stor tacksamhet över den tiden jag har haft i Bajen, säger han via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys tekniska chef Adrian Båge von Heijne kom till klubben under hösten 2023 och varit med och utvecklat både dam- och herrlaget. Nu kommer beskedet att han har sagt upp sig.

– Adrian har varit en outtröttlig kraft i den förändring och utveckling som skett de senaste åren. Han har varit med och skapat en kultur där vi alltid strävar efter att varje dag bli lite bättre, vi står idag på en grund starkare än någonsin och Adrian har varit en stor del i detta, säger Hammarby Fotbolls vd Richard von Yxkull via klubbens hemsida.

Han fortsätter:

– Dessutom är han en person och kollega som är omöjlig att inte tycka om. Vi önskar Adrian ett stort lycka till framöver.

Adrian Båge von Heijne:

– Jag känner en stor tacksamhet över den tiden jag har haft i Bajen, och framför allt över alla människor jag fått lära känna. Hammarby har varit en fantastisk arbetsplats där jag, precis som många andra kollegor, spelare och ledare, utvecklats och blivit bättre. Under de tre år jag varit är har jag samlat på mig massor med fina minnen, och känner stor stolthet över att ha fått möjligheten att bidra till att Hammarby Fotboll idag är en än starkare klubb.

Hammarby meddelar att hans tjänst pågår under en period och att han avslutar sin tjänst senare i höst. Det framgår inte vad nästa uppdrag är men det har ryktats om att han ska bli fotbollschef i Sirius.