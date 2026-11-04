Mardrömsbesked för Barça inför Atlético-matchen

Barcelona blir utan Rodri i helgens toppmatch mot Atlético Madrid.

Klubben bekräftar att mittfältaren har skadat baksidan av låret.

Enligt uppgifter kan han bli borta i en månad.

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Rodri spelade första halvlek när Barcelona vann med 3–0 mot Aston Villa i Champions League på tisdagen, men tvingades sedan kliva av. Nu bekräftar klubben att han är skadad.

”Undersökningarna har bekräftat en lindrig skada i baksidan av höger lår. Han kommer att missa söndagens match mot Atlético Madrid. Den exakta rehabiliteringstiden beror på hur skadan utvecklas”, skriver Barcelona.

Enligt spanska medier väntas han bli borta i ungefär en månad. I så fall missar han också Spaniens landskamper i november, ligamatcherna mot Villarreal och Deportivo La Coruña samt Champions League-matchen mot Sabah.

Skadan är ännu ett avbräck för Barça, som redan saknar bland andra Xavi Espart, Jules Kounde och Dani Olmo.