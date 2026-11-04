Uppgifter: United-talangen detaljer från Real Madrid

Manchester United ser ut att förlora en av sina största talanger.

Enligt uppgifter återstår bara detaljer innan JJ Gabriel skriver på för Real Madrid.

16-åringen väntas ansluta i januari.

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JJ Gabriel räknas som en av världens största talanger i sin ålder. Tidigare i höst meddelade 16-åringen dock att han ville lämna Manchester United och avsluta sin registrering i klubben.

Efter det ska han ha pratat med flera storklubbar, bland andra Real Madrid, Barcelona, PSG och Bayern München.

Nu verkar valet vara gjort. Enligt Marca återstår bara detaljer innan Gabriel skriver på för Real Madrid, och han är redan på plats i Madrid, där han tränar på egen hand. Planen är att han ansluter till klubben i januari.

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