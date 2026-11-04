Njie kallas in för första gången – Kulusevski och Elanga tillbaka

Graham Potter har presenterat truppen till de två sista matcherna i Nations League.

Alieu Njie får sin första kallelse, och både Dejan Kulusevski och Anthony Elanga är tillbaka.

Här är det viktigaste från truppsläppet.

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Sverige avslutar gruppspelet i Nations League hemma mot Bosnien-Hercegovina den 14 november och borta mot Polen i Wrocław den 17 november. Sverige leder gruppen med tio poäng, och med en seger mot Bosnien är gruppsegern klar.

Här är de viktigaste besked som förbundskaptenen Graham Potter gav när han presenterade truppen.

Kulusevski tillbaka efter två år

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Dejan Kulusevski spelade senast för Sverige i november 2024, och det blir första gången som Potter får jobba med honom.

– Vi är så glada för hans skull att han är tillbaka på planen. Han har haft en otroligt tuff tid. Jag har pratat med honom några gånger under året och har varit väldigt imponerad av hur han har hanterat situationen. Det här blir första gången jag jobbar med honom, vilket säger något om hur länge det har varit, säger Potter under pressträffen.

Han vill dock inte sätta för stor press på Tottenham-spelaren.

– Jag tycker inte att det är rättvist att ha för höga förväntningar på honom. Men han kommer att tillföra sin personlighet och sin kvalitet på träningarna, han kommer att kämpa för en plats, och jag är ganska säker på att han kan hjälpa oss enormt.

Elanga tillbaka efter skadan

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Även Anthony Elanga är tillbaka efter sin skada och gjorde nyligen comeback för Newcastle.

– Det är fantastiskt att se honom tillbaka på planen. Han har varit borta ett tag, vilket inte är likt honom, men utifrån hans karaktär vet jag att han har skött sin rehab fantastiskt bra. Han är en viktig spelare för oss.

Första kallelsen för Njie

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21-årige Alieu Njie har gjort mål och assist i två raka matcher för Fiorentina, och nu får han sin första kallelse till A-landslaget.

– Alieu är i en riktigt stark form. Han spelar varje vecka i Fiorentina, och han har imponerat. Vi har haft koll på honom ett tag, men nu är ett bra läge för honom att komma in, säger Potter.

Förbundskaptenen ser honom främst som vänsterytter.

– Det är där han har påverkat spelet mest för Fiorentina, och det är alltid bra att försöka fortsätta med det de gör på klubbnivå.

Antwi in – Holm skadad

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19-årige ytterbacken Genesis Antwi är också med i truppen för första gången. Eftersom Emil Holm är skadad har Potter valt rutinerade Felix Beijmo och Antwi som högerbackar.

– Hans snabbhet är otrolig. Han har spelat mot riktigt bra lag, som PSG och Monaco nyligen, så jag ser fram emot att jobba med honom.

Ayari i toppform

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Yasin Ayari har haft en stark höst i Brighton.

– Jag är superimponerad av honom. Utvecklingen han har visat under det senaste året har varit väldigt imponerande. Jag tror att VM var ett stort steg för honom, och sedan dess har han bara blivit bättre och bättre. Om man gör mål i Premier League och spelar i ett lag som Brighton är karriären på en fantastisk plats.

Ingen förstemålvakt utsedd

Viktor Johansson

Målvakten Jacob Widell Zetterström är tillbaka efter skada och konkurrerar med Viktor Johansson och Noel Törnqvist. Potter vill inte säga vem som står.

– Vi kommer inte att utse någon, men jag tycker att Viktor gjorde det riktigt bra under förra samlingen, i de fyra matcherna.

Flera skadade

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Flera spelare saknas på grund av skador, bland andra Lucas Bergvall, Isak Hien, Emil Holm, Roony Bardghji, Carl Starfelt, Mattias Svanberg och Taha Ali.

Hugo Larsson är däremot tillbaka i truppen.

Dessutom berättade Potter att han har haft kontakt med Gais Gustav Lundgren under hans långa rehabilitering, men att det är för tidigt att ta ut honom.

– Han bygger fortfarande upp sina minuter och sin träning, men jag är så glad för hans skull att han är tillbaka på planen.

Se hela truppen: Här är Potters trupp