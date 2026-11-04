Potter undviker Ryssland-frågan: ”Inte mitt beslut”

Ryssland ska få vara med i hockey-VM, och det har väckt debatt i Sverige.

På landslagets pressträff under truppsläppet fick Graham Potter frågan om fotbollen.

– Det är inget jag har funderat så mycket på, säger förbundskaptenen.

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Under de senaste dagarna har det förts en stor debatt i svensk idrott om att Ryssland ska få delta i hockey-VM. När Graham Potter presenterade landslagstruppen på onsdagen fick han frågan om hur han skulle ställa sig om fotbollen hamnade i en liknande situation, och om han tycker att Sverige ska möta Ryssland.

Potter ville dock inte ge något besked.

– Jag gillar inte att svara på om-frågor. Det är inget jag har funderat så mycket på, och som tur är kommer beslutet att fattas ovanför mig. Det blir inte mitt beslut, säger han.

I stället hänvisade han till de två avslutande matcherna i Nations League, hemma mot Bosnien-Hercegovina och borta mot Polen.

– Vi har fokuserat på de två viktiga matcherna vi har framför oss. Vi vill försöka avsluta så starkt som möjligt, och sedan får det som händer hända.

Ryssland har varit avstängt från internationell fotboll sedan landets invasion av Ukraina 2022.

Se hela truppen: Här är Potters trupp