Beskedet: AIK-stjärnan skadad – missar derbyt

Sotirios Papagiannopoulos är skadad.

AIK-kaptenen missar söndagens derby mot Djurgården.

Detta då han inte är uttagen i matchtruppen.

Sotirios Papagiannopoulos har tampats med en knäskada i inledningen av säsongen. Lagkaptenen har vilats upp för att kunna vara redo till söndagens derby mot Djurgårdens IF.

När AIK presenterade sin matchtrupp till dagens drabbning stod det klart att Papagiannopoulos saknas på grund av skada.

Förutom lagkaptenen saknas även Erik Flataker helt. Den norske anfallaren är däremot inte skadad utan ”ej uttagen” av huvudtränaren José Riveiro.

Matchen mellan AIK och Djurgården startar 14.00.

AIK:s trupp mot Djurgården

7 Amel Mujanic, Johan Hove, Bersant Celina, Victor Andersson, Charlie Pavey, Kristoffer Nordfeldt, Sixten Gustafsson, Mads Thychosen, Abdihakim Ali, Dino Beširović, Stanley Wilson, Ibrahim Cissé, Kevin Filling, Kalle Joelsson, Áron Csongvai, Zadok Yohanna, Ahmad Faqa, Taha Ayari, Yannick Geiger, Axel Kouame