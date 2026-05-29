Beskedet: Ben Engdahl missar resten av säsongen

Ben Engdahl, 22, är skadad och missar resten av säsongen.

Det meddelar BK Häcken.

22-årige ytterbacken Ben Engdahl har haft en tuffare start på säsongen med att nöta bänk och inte fått speltid i allsvenskan.

Nu kan BK Häcken meddela att det inte kommer bli mer speltid denna säsongen.

Engdahl har ådragit sig en ”underkroppskada” på träning och kommer därför missa resten av säsongen.

– Jag märkte direkt att det var allvarligt, men man hoppas ändå att det inte ska vara en långtidsskada. Men nu har det hänt och man måste acceptera det, säger han på Hisingsklubbens hemsida och fortsätter:

– Jag ska göra det jag kan för att komma tillbaka starkare än förut, säger han. Rehab­träningen ska gå så snabbt som möjligt, men jag tänker göra den klokt och rätt, så det får ta den tid det tar. Och jag känner verkligen allas stöd och omtanke, vilket kommer att hjälpa mig tillbaka.

Engdahl har kontrakt över 2027.