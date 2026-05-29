Julián Álvarez i Atlético de Madrid under returmatchen i semifinalen av UEFA Champions League mellan Arsenal FC och Atlético de Madrid den 5 maj 2026 på Emirates Stadium i London, England.
Foto: Alamy

Uppgifter: Alvarez nära Barcelona – bud är lagt

Lovina Stafhammar
Barcelona vill säkra upp Julian Alvarez.
Nu kommer uppgifter om att den spanska klubben har lagt ett bud.
Det uppger Fabrizio Romano.

Julian Alvarez har under en längre tid ryktats till FC Barcelona. Tidigare i veckan kom uppgifter om att ett bud var lagt och nu kommer nya uppgifter om att det ska vara inskickat.

Journalisten Fabrizio Romano skriver att budet är värt 100 miljoner euro, motsvarande nästan 1,1 miljard kronor.

Förra säsongen gjorde 26-åringen 20 mål och 9 assist på 49 matcher.

