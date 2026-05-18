Beskedet: Castegren kommer inte till spel mot Djurgården

Henrik Rönnlöf Castegren får inte spela Sirius match mot Djurgården.

Riksidrottsnämnden avslår klubbens begäran om att tillfälligt häva avstängningen.

Foto: Bildbyrån

Sirius lagkapten Henrik Rönnlöf Castegren kommer inte till spel i kvällens allsvenska möte med Djurgården. Backen stängdes av i två matcher efter den obscena gest han gjorde i samband med mötet mot Malmö FF i april.

Klubben överklagade beslutet till Riksidrottsnämnden och begärde inhibition, vilket skulle ha gjort Castegren spelklar medan ärendet behandlas.

Nu står det klart att begäran avslås.

”RIN finner inte skäl att meddela inhibition och avslår därför begäran om att Disciplinnämndens beslut tills vidare inte ska verkställas”, skriver Riksidrottsnämnden enligt Sportbladet.

Castegren avtjänade den första matchen av avstängningen mot Örgryte och missar nu även mötet med Djurgården.

Därefter väntas han vara tillbaka till Sirius match mot Gais den 24 maj.