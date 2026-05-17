Nanasi glödhet – har gjort tre mål på två matcher

Han blev stor hjälte mot Brest i onsdags.

I dag slog Sebastian Nanasi till med två nya mål för sitt Strasbourg.

Detta i 5-4-segern mot Monaco.

Under tisdagen lämnades Sebastian Nanasi utanför den trupp som ska resa till Nordamerika och representera Sverige i VM 2026. Dagen efter slog han till med både mål och assist i 2-1-segern mot Stade Brest.

I dag var det dags för ny match för svensken och hans Strasbourg, som tog emot Monaco på Stade de la Meinau.

Där skulle den före detta Malmö FF-spelaren hålla sig framme på nytt, men inte bara en gång.

Med ställningen 4-2 till Monaco reducerade Nanasi i den 60:e minuten. Elva minuter senare var det dags igen då han gjorde 4-4-målet innan han fick se sin lagkamrat Martial Godo göra sitt andra mål för matchen vilket också blev matchens sista.

Sebastian Nanasi tilldelades betyget 8.9 av FotMob, vilket var fjärde bäst i Strasbourg.

