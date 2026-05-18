Från 8–2 till serieledning – allt inför toppmötet

I september i fjol åkte Sirius på en brakförlust borta mot Djurgården.

Därefter har Uppsala-laget gått obesegrade i allsvenskan.

Under måndagen ställs lagen mot varandra igen.

IK Sirius går som tåget i allsvenskan. Andreas Engelmarks lag leder serien med fem poäng och har forfarande inte förlorat en match, vilket man är ensamma om tillsammans med BK Häcken.

Om både Sirius och Häcken förblir obesegrade efter sina nästa matcher kommer de ha spelat de åtta första omgångarna utan nederlag. Det har inte hänt två lag lyckats med den bedriftens sedan AIK och Hammarby gjorde det 2018.

När serien summerades det året var AIK mästare och Hammarby fyra, efter att ha varit med och nosat på tabelltoppen under stora delar av säsongen.

Det kan med andra ord tala för en, på förhand oväntad, toppstrid mellan Sirius och BK Häcken den här säsongen.

För Sirius del väntar ett formstarkt Djurgården på bortaplan i nästa omgång. Det är ett möte som många i Sirius-truppen har mindre bra minnen ifrån.

I september i fjol åkte Uppsalalaget på storstryk mot Blåränderna på 3Arena. Matchen slutade 8–2 till Djurgården efter ett hattrick av August Priske och ett debutmål av stjärnskottet Bo Hegland.

Ett hårt slag för Sirius kan man tro, men de blåsvarta skulle repa sig ordentligt efter käftsmällen i Stockholm.

I matchen därpå slog man de regerande mästarna Malmö FF med 5–1 och två omgångar senare besegrades Oscar Hiljemarks Elfsborg med 4–0.

Sedan storförlusten på 3Arena för drygt sju månader sedan har Sirius inte förlorat en enda tävlingsmatch efter 90 minuter, varken i allsvenskan eller svenska cupen. Under den perioden har det blivit 14 segrar och tre oavgjorda, varav en var cupsemifinalen i mars mot Hammarby – som Bajen vann på straffar.

Historiskt har Sirius haft svårt att få med sig resultat mot Djurgården. Blåränderna har vunnit 13 av de senaste 16 matcherna lagen emellan i allsvenskan. För Sirius har det endast blivit två segrar under den perioden.

Den första kom i augusti 2021 på Stundernas IP. Seger nummer två bärgades i november 2023, då de blåsvarta vann med 4–2 på bortaplan efter ett hattrick av Joakim Persson.

Matchen mellan Djurgården och Sirius har avspark 19:00.