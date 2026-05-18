Uppgifter: Chelsea följer Robin Roefs
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Chelsea uppges vilja förstärka målvaktssidan inför nästa säsong.
Enligt uppgifter finns Sunderlands Robin Roefs högt upp på klubbens radar.
Chelsea fortsätter planeringen inför säsongen 2026–27, där Xabi Alonso nyligen presenterats som ny huvudtränare. En av positionerna klubben uppges vilja förstärka är målvaktsposten.
Enligt Mirror följer Londonklubben Sunderland-målvakten Robin Roefs. Den nederländske keepern har imponerat under säsongen och etablerat sig som förstaval i nykomlingen.
Roefs har hållit nollan i tio av sina 34 matcher och dragit till sig intresse efter flera starka prestationer i Premier League.
Den här artikeln handlar om: