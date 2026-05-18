Officiellt: Rydström får sparken från Columbus Crew

Henrik Rydströms tid i MLS blev kortvarig.

Den svenske tränaren får lämna Columbus Crew efter en svag säsongsstart.

– Det fungerade inte kulturellt. Vi ansåg att en förändring var nödvändig, säger Columbus Crews general manager Tall till klubbens hemsida.

Henrik Rydström får lämna uppdraget som huvudtränare för Columbus Crew i MLS. Beslutet kommer efter en tung period för klubben, som befinner sig långt ner i tabellen med endast 13 inspelade poäng på de första 14 matcherna.

Klubbens general manager Issa Tall säger att beslutet grundar sig på både prestation och framtida ambitioner.

– Tyvärr har vi inte tagit vara på våra möjligheter eller uppnått de resultat som vår klubb och våra supportrar förtjänar. Vi är övertygade om att vi har tillräckligt med talang i truppen för att kontinuerligt kunna konkurrera om titlar, och vi anser att denna förändring ger oss bäst förutsättningar att nå det målet under de matcher som återstår av säsongen, säger Columbus Crews general manager Issa Tall till klubbens hemsida.

Enligt Tall handlade beslutet dock inte enbart om sportsliga resultat. I en intervju med The Athletic pekar han även på problem utanför planen.

– Det fungerade inte kulturellt. Vi ansåg att en förändring var nödvändig, säger Tall.

Källor till The Athletic uppger dessutom att Rydström hade svårt att vinna spelarnas förtroende under sin tid i klubben.

– Precis som med nya spelare vet man aldrig helt säkert förrän personen är på plats här. Man kan göra scoutingrapporter och dataanalyser och ändå funkar det inte av någon anledning. När det gäller Henrik tycker jag att vi genomförde en väldigt bra process. Vi pratade och träffade honom flera gånger, gick igenom data, bakgrundskontroller och referenser. Sedan kom han hit och det klickade helt enkelt inte, säger Tall.

Rydström fick sparken av MFF i fjol och befinner sig alltså nu i samma situation igen.