Beskedet: Christiansen missar matchen mot Djurgården

Anders Christiansen har under många år varit en av Malmö FF:s viktigaste spelare.

Nu står det klart att han missar morgondagens match mot Djurgårdens IF.

– Det är på gränsen att man kan kalla det en skada, säger dansken till Sportbladet.

Efter två allsvenska omgångar står Malmö FF på fyra inspelade poäng efter ett kryss mot Örgryte i premiären och en 3-1-seger mot Gais förra veckan.

Till morgondagens match mot Djurgårdens IF, som har vunnit sina två första matcher för året, kommer man dock att behöva klara sig utan en av sina viktigaste spelare.

Det handlar om Anders Christiansen som dras med en känning i baksida lår som även höll honom borta mot Gais.

– Han har återhämtat sig bra men vi vill inte pusha honom och riskera en mer långvarig skada, säger MFF-tränaren Miguel Ramirez till Sportbladet.

Dansken själv menar dock att det nästan är hårt att hänvisa sin frånvaro till en skada.

– Klart det är tråkigt att missa matcher precis när allsvenskan börjat. Men tar man på sig de positiva glasögonen är det på gränsen att man kan kalla det en skada. Eftersom vi varit försiktiga då det är början av säsongen räknar jag med att vara tillbaka snabbt, säger han till samma tidning och kommer med ett glädjebesked.

– Det är inte otänkbart att jag vara med i nästa match (mot Sirius hemma på torsdag nästa vecka).

Vidare meddelar Ramirez att även Janis Karabeljov och Emmanuel Ekong kommer att missa morgondagens match till följd av skador.



