Beskedet: Djurgårdens match mot BP flyttas

Den 28 april skulle Brommapojkarna möta Djurgården i allsvenskan.

Nu har matchen flyttats.

Detta med anledning av att Blåränderna har avancerat till semifinal i Conference League.

Efter att ha besegrat Rapid Wien i förlängningen av kvartsfinalen i Conference League står det klart att Djurgården kommer att möta Chelsea i semifinalen.



Detta medför att Blårändernas matchschema blir klart tuffare under maj månad då man tar emot London-laget på 3Arena den första maj och spelar bortamatch den åttonde.



Den 28 april skulle man ha mött BP på Grimsta i allsvenskan, varpå Djurgården valde att skicka in en begäran om att flytta matchen.



Nu bekräftar Brommapojkarna och Djurgården att matchen byter speldatum. Till vilken dag står ännu inte klart.



På sin hemsida beskriver Djurgården varför man har valt att begära en flytt av speldatum.



”Djurgårdens spektakulära avancemang till semifinal i Conference League är givetvis fantastiskt glädjande för både föreningen samt svensk fotboll, samtidigt som det skapar behov av ändringar i det allsvenska spelschemat för att kunna hantera den fysiska belastningen av truppen”



”Därmed har SvFF:s Tävlingsnämnd beslutat att det blir en nytt speldatum för bortamatchen mot BP i omgång 6 som flyttas från måndag den 28 april till ett senare tillfälle, där föreningarna tillsammans med berörda parter gemensamt kommer överens om ett nytt speldatum för matchen senast den 12 maj.

I det fall föreningarna inte kan komma överens om nytt speldatum fastställer Tävlingsnämnden ny speldag för matchen”.



På Svenska Fotbollförbundets hemsida meddelar SvFF:s Tävlingsnämnd att matchen flyttas – med följande förklaring.



”Tävlingsnämnden (TN) konstaterar i sin bedömning att båda föreningarna varit medvetna om att matchen mellan IF Brommapojkarna och Djurgården, i det allsvenska spelschemat den 28 april, skulle kunna flyttas vid ett eventuellt avancemang i Europacupspelet för Djurgården, vilket klubben också lyckats med i och med semifinalplatsen i UEFA Conference League. Dock bestämdes inget reservdatum under spelordningsmötet utan att frågan om datum för matchen skulle diskuteras i det fall Djurgården kvalificerade sig till semifinal”.



”Föreningarna har efter avancemanget försökt komma överens om nytt speldatum, men utan resultat. Djurgården har därför inkommit med en framställan om matchflytt. Den framställan har behandlats av TN, berörda parter har fått yttra sig och beslut fattat enligt ovan”.



Klart står dock att Djurgårdens match mot AIK, den fjärde maj, inte kommer att flyttas.