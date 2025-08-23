Beskedet: Dif-duo missar matchen mot BP

Djurgården får klara sig utan två spelare i matchen mot Brommapojkarna.

Theo Bergvall och Rasmus Schüller finns inte med i matchtruppen.

Både Rasmus Schüller och Theo Bergvall fanns med i startelvan mot Mjällby. Nu saknas båda i matchtruppen mot BP.

Djurgårdens tränare Jani Honkavaara har tagit ut truppen inför matchen mot BP. I truppen återfinns 21 spelare vilket innebär att en kommer att strykas en timme en matchen drar i gång. I truppen finns två spelare som ännu inte spelat i allsvenskan. Det är 17-årige Ahmed Saeed och nyförvärvet Bo Hegland.

Spelare som inte är tillgängliga på grund av skada är Malkolm Nilsson Säfqvist, Mikael Marques och Daniel Stensson.

Matchen drar i gång 14.00 på lördagen.

Djurgårdens trupp mot BP:

Pitor Johansson, Marcus Danielson, Jacob Une, Miro Tenho, Tobias Gulliksen, August Priske, Tokmac Nguen, Zakaria Sawo, Hampus Finndell, Oskar Fallenius, Bo Hegland, Mikael Anderson, Adam Ståhl, Matias Siltanen, Patric Åslund, Nino Zugelj, Keita Kosugi, Ahmed Saed, Isak Alemayehu, Jacob Rinne, Filip Manojlovic.