Uppgifter: Ibrahima Konaté klar för Real Madrid

Efter fem år i Liverpool har Ibrahima Konaté tackat för sig.

Nu kommer han att skriva på för Real Madrid, där kommer han att spela i fyra år.

Det uppger Fabrizio Romano.

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Så sent som i helgen stod det klart att Ibrahima Konaté, 27, hade gjort sitt i Liverpool efter fem år i klubben.

Detta med anledning av att hans avtal löper ut och inte kommer att förlängas.

Nu meddelar transfergurun Fabrizio Romano att fransmannen har gjort klart med en ny klubb.

Det handlar om Real Madrid som Konaté uppges ha kommit överens med och där han kommer att skriva på för fyra år. Kvar återstår endast den officiella presentationen av mittbacken, enligt uppgifterna.

Denna väntas ske efter söndagens presidentval i Madrid-klubben där mycket talar för att Florentino Perez väljs om.

Under sin tid i Liverpool spelade Ibrahima Konaté 183 matcher för Premier League-klubben.