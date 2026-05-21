Officiellt: Celta Vigo-ikonen förlänger – med tre (!) år

Han har hunnit fylla 38 år – men har inga planer på att avsluta karriären.

I stället har Iago Aspas valt att förlänga sitt avtal med Celta Vigo.

”Ett besked som förenar generationer”, skriver klubben i ett uttalande.

Han är född och uppvuxen i regionen och är fostrad i klubblaget Celta Vigo.

Bortsett ett par år i Liverpool och Sevilla har Iago Aspas tillbringat hela sin seniora fotbollskarriär i ”Os Celestes”. Totalt sett står den 38-årige anfallaren noterad för spel i 571 (!) matcher med La Liga-klubben i vilka han har gjort 222 mål och 90 assist.

Efter årets ligaavslutning har fanbärarens framtid inte varit klar, då hans avtal löper ut. Skulle han fortsätta ett år till i sitt hjärtas klubb, flytta någon annanstans eller lägga skorna på hyllan?

Han skulle förlänga sitt kontrakt med tre (!) år, men endast göra en säsong till som spelare i klubben. Efter nästa års säsong kommer han att ta sig an en ny roll i klubben, som alltså inte inbegriper ett ansvar på planen.

”Med en match kvar av säsongen kommer beskedet som hela Celta-familjen väntat på – ett besked som berör alla lika mycket. Ett besked som förenar generationer. Ett besked som bekräftar att vissa historier aldrig tar slut”, skriver klubben i ett uttalande och fortsätter:

”Iago Aspas förlänger sitt kontrakt med klubben i sitt liv. Han gör det på det sätt en legend ska göra det – med både nutid och framtid. Han skriver på till 2029 och kommer att fortsätta försvara den himmelsblå skölden på planen ytterligare en säsong. Och den dag han kliver av planen kommer han samtidigt att kliva in i klubbens organisation för att fortsätta bidra. Samma Iago Aspas – men i en ny roll”.

𝗨𝗡𝗛𝗔 𝗠𝗔́𝗜𝗦 👑 O fútbol non perde a unha lenda: @aspas10 renova co Celta. A falta dun partido para pechar a tempada, chega a noticia que todo o celtismo esperaba, que emociona a todos por igual. A que une xeracións. A que confirma que algunhas historias nunca terán final.… pic.twitter.com/wSDwsVJ1rH — Celta (@RCCelta) May 21, 2026



