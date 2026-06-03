”Vill se tillbaka på VM som karriärens bästa upplevelse”

STOCKHOLM. Alexander Isak har bara spelat ett mästerskap för Sverige – och det EM för fem år sedan med publikrestriktioner.

Nu hoppas anfallsstjärnan att VM-debuten blir något att minnas tillbaka till för alla framtid.

– I slutet av karriären vill man se tillbaka på den här VM-upplevelsen som den bästa man haft, säger han till FotbollDirekt.

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Han ansågs inte redo av Janne Andersson i VM 2018 och togs inte ut i truppen. I stället var det året därpå som Alexander Isak skolades in i A-landslaget och ihop med Emil Forsberg och Dejan Kulusevski var han den stora stjärnan i mästerskapsdebuten 2021 i det uppskjutna EM-slutspelet från året innan.

Det var fortsatt publikrestriktioner vilket gjorde att EM-mästerskapet inte spelades inför fulla läktare. Tvärtom var det rätt glest på läktarna när Sverige åkte ur åttondelsfinalen mot Ukraina i Glascow.

Därför blir det nu speciellt för Isak att kliva in i sitt första VM – och det inför kokande läktare i såväl Mexiko som USA.

– Att få spela VM är bland de största upplevelser som man kan göra. Sedan vad det blir för upplevelse har att göra med hur vi presterar, säger Isak till FD och fortsätter:

– I slutet av karriären vill man se tillbaka på den här VM-upplevelsen som den bästa man haft. Vi måste greja det tillsammans. Att få representera Sverige i ett VM… det är den största scenen.

Isak var skadad i mars månad och missade därmed playoffmatcherna mot Ukraina och Polen. Hemma från England fick han se Viktor Gyökeres bära Sveriges offensiv med fyra av totalt sex svenska mål där det också var Arsenalstjärnan som i slutminuterna mot Polen sköt det avgörande 3-2-målet.

– Det var otroligt. Klart hans prestationer och mål i de två matcherna var avgörande. Otroligt imponerande tillsammans med många andra spelare som jag verkligen tycker tog många kliv, som visade ledaregenskaper. Det var verkligen kul att se, säger Isak.